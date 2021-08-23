Казань, 23 августа, 2021, 10:41 — ИА Регнум. В Казани 23 августа в спортшколах стартует акция «День открытых дверей». В этом году спортивные школы планируют принять 4 тыс. новых юных атлетов, а всего в муниципальных спортивных школах занимаются более 17 тыс. человек по 45 видам спорта, сообщает мэрия.

Tysto Спорт и дети

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Наибольшей популярностью у жителей Казани пользуются плавание, художественная гимнастика, легкая атлетика и футбол. В 2020 году в целях развития новых олимпийских видов спорта открыли отделение скалолазания. В ближайшее время в столице Татарии откроются отделения пляжного волейбола, баскетбола 3 на 3, биатлона, тхэквондо и сумо. Планируется в дальнейшем развитие в городе таких видов спорта, как велоспорт и бейсбол.

Также презентация спортивных школ Казани запланирована 11 сентября в городских парках и скверах.

ИА REGNUM напоминает, с нового учебного года 24 школы Татарии станут пилотными площадками по реализации совместного проекта Российского футбольного союза и минобразования РТ «Футбол в школе». Соответствующие уроки введут в образовательных учреждениях Казани, Зеленодольского, Верхнеуслонского, Заинского и Высокогорского районов.

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