Джакарта, 23 августа, 2021, 10:23 — ИА Регнум. Правительство Индонезии получило от китайской компании Sinovac пять миллионов доз вакцины против коронавируса, сообщает Kompas.

Annalyn Gallego. Province of Camarines Sur Китайская вакцина Sinovac-CoronaVac

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Вакцину доставили в аэропорт Сукарно-Хатта.

Индонезия стала одна из стран, которым удалось обеспечить запасы вакцин против коронавируса. В стране насчитывается более 200 млн доз вакцины.

По имеющимся данным, вакцину против коронавируса получили 57 млн граждан Индонезии, 31 млн граждан сделали две инъекции вакцины.

Как сообщало ИА REGNUM, министерство иностранных дел Индонезии объявило о новых случаях заражения коронавирусом среди индонезийских граждан за границей.