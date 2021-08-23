Фостер-сити, США, 23 августа, 2021, 10:23 — ИА Регнум. Участники альфа-тестирования Call of Duty: Vanguard смогут опробовать новый игровой режим под названием Champion Hill. Об этом сообщило издание VGC.

Скриншот с YouTube Героиня Call of Duty Vanguard

В новом режиме восьми командам игроков предстоит сразиться за звание последних выживших на карте, разделённой на пять частей. Сообщается также, что все геймеры начнут матч с одинаковой экипировкой и смогут обновить её, убивая врагов или находя предметы на локациях.

Напомним, что альфа-тестирование шутера Call of Duty: Vanguard пройдёт с 27 по 29 августа 2021 года. Оно будет доступно только обладателям консолей PlayStation.