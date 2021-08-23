Москва, 23 августа, 2021, 10:23 — ИА Регнум. Лидер ЛДПР депутат Госдумы Владимир Жириновский предложил свое видение политической карты Ближнего Востока к 2030 году.

Владимир Жириновский

Жириновский прогнозирует, что Пакистан объединится с Афганистаном и будет создано единое государство Пуштунистан.

«Все остальные не пуштунские народы будут выдавливаться на Запад в сторону Средней Азии. Хазарейцы — ещё один народ Афганистана — будут вынуждены бежать в Иран, где проживают их единоверцы шииты», — рассуждает он в Телеграм-канале.

Однако, продолжил парламентарий, сам Иран к тому времени может быть разрушен.

«Антииранские силы попытаются создать на его месте отдельный иранский Азербайджан, Персию, Туркмению и Белуджистан. Вследствие раздела страны появится огромное количество беженцев, которые устремятся на север — к Кавказу и Туркмении. В частности, иранские туркмены постараются воссоединиться с туркменами в Средней Азии, и на этой почве возможны конфликты», — прогнозирует Жириновский.

В Турции при поддержке США на базе турецких, сирийских, иранских и иракских курдов — а их около 40 млн человек — будет создано новое государство Курдистан со столицей в Диярбакыре, утверждает политик.

«С этого начнётся раздел Турции», — предполагает он.

«Впоследствии Европа поможет Армении вернуть западноармянские земли, которые пока что входят в состав Турции, Греция освободит Кипр и будет претендовать на Измир. Болгария постарается вернуть Фракию», — рассуждает депутат Госдумы.

По прогнозам Жириновского, в Ираке сунниты вернутся к власти и восстановят господство в северной части страны, в столице Багдаде, а южная часть станет основой для нового шиитского арабского государства со столицей в Басре.

«Главным бенефициаром этих изменений станет Израиль, который будет господствовать над этими мелкими, раздробленными государствами», — утверждает он.

Огромное количество беженцев со стороны Афганистана, Ирана и Турции приведёт к затяжной гражданской войне на всей территории Средней Азии, включая Южный Казахстан, Киргизию, Таджикистан, Узбекистан, Туркмению, отмечает политик.

«Там появятся свои беженцы, которые устремятся дальше на север. Но Россия не будет пропускать никого ни на свою территорию, ни через свою территорию на Запад, в Европу», — рассчитывает он.

«В конечном счёте после длительной гражданской войны к 2030 году руководители среднеазиатских республик будут просить принять их территории в состав России, чтобы обеспечить безопасность. Они будут просить, чтобы по нынешней границе между Афганистаном с одной стороны и Таджикистаном, Узбекистаном и Туркменией с другой, проходила русско-пуштунистанская граница», — прогнозирует Жириновский.

Но Россия займёт выжидательную позицию, полагает он.

«С одной стороны, мы признаем такие новые государства, как Белуджистан, Иранский Азербайджан, Персия и Курдистан. Также мы согласимся с возможностью возврата Арменией её западных земель, освобождением Кипра и присоединением Фракии к Болгарии. Но с другой стороны, мы не сможем принять в состав своего государства среднеазиатские республики, поскольку это разрушенная экономика, огромное количество беженцев, множество обозлённых, голодных людей, которые прошли через войну. Россия пойдёт лишь на усиление торгово-экономических отношений с этими республиками и будет скупать все традиционные товары Средней Азии: фрукты, овощи, бахчевые, шерсть, скот, мясо, хлопок и всё, что в избытке есть в Средней Азии, и торговля даст нужный доходов для поддержания уровня жизни населения в этих республиках», — заключил политик.