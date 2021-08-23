Москва, 23 августа, 2021, 10:20 — ИА Регнум. В Москве по итогам 2020 года на 12,2% выросло промышленное производство, сообщил 23 августа вице-мэр столицы Владимир Ефимов.

Stroi.mos.ru Владимир Ефимов

«По последним уточненным данным Росстата, промышленное производство Москвы по итогам 2020 года выросло на 12,2%, основным драйвером роста стала обрабатывающая промышленность, где рост составил 16,4%», — рассказал заместитель мэра.

Ефимов обратил внимание, что уточнённые показатели значительно превысили данные предварительной оценки. При этом в целом по России промышленное производство показало отрицательную динамику, сократившись на 2,6%.