Ульяновск, 23 августа, 2021, 10:52 — ИА Регнум. В Ульяновской области произошли очередные лесные пожары. Об этом сообщает управление МЧС.

Иван Шилов ИА REGNUM Лесной пожар

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По данным ведомства, 22 августа в регионе потушили три лесных пожара. Самый крупный из них произошёл возле населённого пункта Крестово Городище в Чердаклинском районе. Его обнаружили в 11:15, на тот момент горело 0,5 гектара, огонь ликвидировали в 21:00 на площади 5,1 гектара. В тушении участвовали 12 человек, привлечено шесть единиц техники.

Также в Чердаклинском районе произошёл ещё один лесной пожар: горел лес у населённого пункта Белая Рыбка. На тушение ушло пять часов, площадь возгорания составила 0,45 гектаров.

Кроме того, лесной пожар потушили под Димитровградом. За 2,5 часа возгорание удалось полностью ликвидировать, площадь пожара — 0,1 гектара.

Как сообщало ИА REGNUM, 22 августа в Ульяновской области потушили 37 возгораний сухой травы общей площадью более 22 гектаров. В том числе 18 травяных пожаров зарегистрировано в Ульяновске, где горело почти 19 гектаров.