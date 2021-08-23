Уфа, 23 августа, 2021, 10:21 — ИА Регнум. Число иностранных студентов намерены увеличить к 2030 году с 5 тысяч до 15 тысяч человек в Башкирии. Об этом 23 августа сообщил руководитель администрации главы региона Александр Сидякин на оперативном совещании в правительстве региона.

Tanyang159 Иностранные студенты

Сидякин сообщил, что одним из приоритетов работы университетов Башкирии является увеличение экспорта образования.

«Сегодня наши вузы зарабатывают на иностранных студентах по 400 млн рублей. В планах рост числа студентов с 5 тысяч до 15 тысяч к 2030 году. Это, соответственно, и рост выручки, которую будут иметь университеты от такого рода деятельности», — заявил он.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что в Башкирии намерены построить студенческий кампус мирового уровня.