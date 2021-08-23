Нижний Тагил, Свердловская область, 23 августа, 2021, 10:28 — ИА Регнум. В Нижнем Тагиле (Свердловская область) сгорел трамвай, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального главка МЧС.

ГУ МЧС по Свердловской области Пожар в трамвае (Нижний Тагил, Свердловская область)

К началу пожара внутри салона находились 20 человек, из них двое — дети. Они эвакуировались самостоятельно до прибытия пожарных.

Огонь занял площадь в 30 кв.м. Пожар одолели с помощью пенной атаки. Пострадавших нет. В борьбе с возгоранием участвовали шесть пожарных и две единицы техники.

Причину пожара и размер нанесённого ущерба ещё предстоит выяснить. Трамвай полностью выгорел.

Как сообщало ИА REGNUM, под Екатеринбургом продолжают тушить лесной пожар. Его площадь увеличилась до 500 га.