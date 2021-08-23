Москва, 23 августа, 2021, 10:20 — ИА Регнум. На международном форуме «Армия-2021» в Подмосковье Военно-промышленная компания (ВПК) представила новый российский внедорожник «Стрела». Об этом сообщает портал Motor.

Milindcom Бронеавтомобиль «Стрела»

Представленный на форуме автомобиль — это рамная пятиметровая модель снаряжёной массой 3,5 тонны, которая технически близка к коммерческой линейке «Группы ГАЗ».

По данным ВПК, линейка автомобилей «Стрела» в будущем пополнится лёгким багги для сил специальных операций. Кроме того, будут разработаны бронированные и небронированные универсальные шасси, на которые можно будет устанавливать различные образцы вооружения и систем.

Напомним, бронемашина «Стрела» оказалась дешевле бронеавтомобиля «Тигр» за счет применения коммерческих деталей и узлов. А создание базовой версии бронемашины «Стрела» заняло всего 1,5 месяца.

Читайте также: Минобороны России подпишет госконтракты на 500 млрд рублей на «Армии-2021»