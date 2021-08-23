Кубинка, Московская область, 23 августа, 2021, 10:18 — ИА Регнум. В день официальной церемонии открытия международного военно-технического форума «Армия-2021» на пункте выдачи аккредитационных (бейджей) возник затор, аккредитованные журналисты не могут попасть на форум и начать работу в течение более чем часа. Об этом сообщил корреспондент ИА REGNUM.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Стоп контроль

Каждый сотрудник СМИ заранее предоставил организаторам все необходимые данные, также каждому из журналистов необходимо было доказать свой COVID-отрицательный статус с помощью ПЦР-теста, сданного не более чем за 24 часа до начала мероприятия. Однако эти меры подготовки вероятно оказались недостаточными для своевременного допуска журналистов на военно-техническое мероприятие. Причины задержки остаются не ясны.

Напомним, главными темами программы форума «Армия-2021» стало применение новейших технологий искусственного интеллекта и роботизированных комплексов, а также диверсификация оборонно-промышленного комплекса.