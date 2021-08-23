На «Армии-2021» возникли проблемы с аккредитацией журналистов
Кубинка, Московская область, 23 августа, 2021, 10:18 — ИА Регнум. В день официальной церемонии открытия международного военно-технического форума «Армия-2021» на пункте выдачи аккредитационных (бейджей) возник затор, аккредитованные журналисты не могут попасть на форум и начать работу в течение более чем часа. Об этом сообщил корреспондент ИА REGNUM.
Каждый сотрудник СМИ заранее предоставил организаторам все необходимые данные, также каждому из журналистов необходимо было доказать свой COVID-отрицательный статус с помощью ПЦР-теста, сданного не более чем за 24 часа до начала мероприятия. Однако эти меры подготовки вероятно оказались недостаточными для своевременного допуска журналистов на военно-техническое мероприятие. Причины задержки остаются не ясны.
Напомним, главными темами программы форума «Армия-2021» стало применение новейших технологий искусственного интеллекта и роботизированных комплексов, а также диверсификация оборонно-промышленного комплекса.