Махачкала, 23 августа, 2021, 10:18 — ИА Регнум. В Дагестане возбуждено уголовное дело по факту гибели инструктора аттракциона по скоростному спуску на курорте Матлас в Хунзанском районе. Следствию предстоит установить виновных в несоблюдении требований охраны труда, из-за чего погиб человек, сообщили 23 августа в пресс-службе СКР по региону.

Иван Шилов ИА REGNUM Горы

«В результате несоблюдения требований техники безопасности на линии тросового троллейного спуска инструктор данного аттракциона, не пристегнувшийся страховочным ремнем, не смог правильно принять спускавшегося на скоростном тросе туриста, в результате чего сорвался с площадки вниз», — говорится в сообщении ведомства.

Как сообщало ИА REGNUM, инцидент произошел 21 августа. В рамках его расследования назначена судебно-медицинская экспертиза. Устанавливается лицо, ответственное за технику безопасности на данном аттракционе.

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