Москва, , 10:18 — REGNUM Сегодня на Украине не только предпочитают избегать воспоминаний о коллаборационистах, но и называют их «обманутыми патриотами», которые «ради борьбы с большевиками временно встали на сторону Гитлера». Более того, по версии некоторых современных украинских историков, Украинская повстанческая армия якобы одновременно воевала и с СССР, и с Вермахтом. Однако попытки оправдать коллаборационизм ненавистью к Советам несостоятельны хотя бы в связи с фактом участия членов украинской диаспоры в войне на стороне режима Анте Павелича — хорватского диктатора, главы фашистского марионеточного Независимого Государства Хорватия (НГХ). Они не только воевали вместе с усташами в составе отдельного воинского подразделения, но и принимали активное участие в их зверствах. Об этом пишет в группе «Новости Новороссии» («ВКонтакте») Юрий Ковальчук.

Постмайданная Украина Torange.biz

В пример он приводит цитату из книги книги «За Фюрера и Поглавника».

"Летом 1941 года православный священник Василий Стрильчык обратился с письмом к немецкому уполномоченному генералу в Хорватии Эдмунду Гляйзе фон Хорстенау, в котором предложил ему сформировать из украинской молодежи национальный легион, чтобы затем отправить его на Восточный фронт… Вскоре об его инициативе стало известно в украинских кругах Загреба. Местные украинские деятели решили поторопить это дело и обратились к командованию Домобрана (вооруженные силы НГХ). Вскоре войсковода (командующий) Кватерник дал свое согласие на создание Украинского легиона», — пишет Романько.

По его словам, первое отделение будущего Украинского легиона было создано среди украинских студентов Загребского университета в июне 1941 года. Примечательно, что в него вступали исключительно добровольно.

К формированию и подготовке Украинского легиона также приложил руку Александр Бандера — родной брат агента Вермахта Степана Бандеры. Бывший член 2-го пластового куреня УСП (Уклада Старших Пластунов), отряда «Красная Калина», в 1933 году решением ОУН был отправлен в Италию, где представлял украинских националистов.

Во время наступления на горную гряду Козар, находившуюся под контролем четников, «легионеры» приняли активное участие в геноциде мирного населения, в ходе которого погибло более 30 тыс. (по другим данным — 70 тыс.) мирных жителей; десятки тысяч сербов, цыган и евреев были отправлены в Ясеновац.

Любопытная деталь: с 1943 года и до самого разгрома Украинским легионом командовал экс-инженер из Коломыи Владимир Панькив, которого впоследствии в кругах украинских националистов неоднократно называли «предателем» и «агентом НКВД», сделавшим всё возможное для уничтожения подразделения.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее о том, что «нынешние свидомые не стремятся к тому, чтобы стало больше украинцев, их главной задачей всегда было и остаётся сделать так, чтобы не было русских ни здесь, ни где-нибудь ещё», отмечал «ВКонтакте» блогер Руслан Кутишенко.

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