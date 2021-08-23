Абакан, 23 августа, 2021, 10:17 — ИА Регнум. Служба статистики рассказала об изменении потребительских цен на школьные товары в Хакасии. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе Красноярскстата, школьно-письменные принадлежности и канцелярские товары выросли в среднем на 6,4%.

Цитата из к/ф «Простой карандаш». Реж. Наталья Назарова. 2019. Россия Карандаш в руке

Следите за развитием событий в трансляции: «Скоро в школу: подготовка к новому учебному году – все новости»

Так, наиболее сильно выросли цены на карандаши и авторучки — на 8,8% и 7,4% соответственно.

«Заметный рост цен зафиксирован на ранец, рюкзак для школьников (на 10%) и альбом для рисования (на 8,6%)», — добавили в службе статистики.

Из одежды для школьников подорожали сорочка верхняя для мальчиков (+14,1%) и блузка для девочек (+10,2%) и теперь стоят около 900 и 1250 рублей соответственно. Кроссовые туфли для детей с верхом из искусственной кожи подорожали на 5,4% до 1417 рублей за пару.

Читайте также: В Красноярском крае подорожали школьные товары