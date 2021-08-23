Москва, 23 августа, 2021, 10:16 — ИА Регнум. Центральный банк РФ пойдет на понижение ключевой ставки только в случае резкого замедления экономического роста. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 23 августа заявил заведующий лабораторией Исследования денежно-кредитной системы и анализа финансовых рынков РЭУ им. Г.В. Плеханова Денис Домащенко.

ИА REGNUM Здание ЦБ Рф

«На мой взгляд, без каких-либо рыночных катаклизмов смена вектора денежно-кредитной политики произойдет спустя несколько кварталов после выхода на неизменный уровень ставки, когда ЦБ РФ посчитает достижение так называемого нейтрального уровня ключевой ставки достигнутым. Поэтому в начале 2022 года снижение ключевой ставки маловероятно, — сказал он. — Снижение ставки [возможно] только в случае резкого замедления экономического роста и падения годовой инфляции ниже 4%».

Кроме того, он предположил, что осенью 2021 ЦБ РФ возьмет паузу и не станет повышать ставку.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, объем кредитования малого бизнеса в России увеличился более чем в полтора раза.