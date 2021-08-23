Медведевский район, Марий Эл, 23 августа, 2021, 10:16 — ИА Регнум. По данным управления МЧС Марий Эл, на 23:00 мск 22 августа, площадь, пройденная огнем в лесах республики, выросла до 1341 гектара, пожар локализован на площади 1287 гектаров. Работы продолжаются на четырех основных участках. Активная площадь горения снизилась до 54 гектаров.

Пресс-служба управления МЧС по Марий Эл Пожар в Марий Эл

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На утро 23 августа ситуация не изменилась, сообщает пресс-служба правительства республики.

За предыдущие сутки на очаги горения было сброшено 405 тонн воды. Продолжают работу четыре борта авиации от МЧС и Минобороны России. Основные силы и средства направлены на локализацию очагов возгорания и защиту населенных пунктов на территории Куярского и Устье-Кундышского лесничеств. Тушение пожара продолжается в круглосуточном режиме.

Как сообщало ИА REGNUM, возгорание произошло еще 18 августа и контролировалось подразделением Лесоохраны, 19 августа ситуация ухудшилась, была проведена эвакуация населения поселка Сосновый бор, позднее эвакуировали и поселок Студенка. Всего из близлежащих населенных пунктов и санаториев были эвакуированы 634 человека, включая 423 ребёнка. На всей территории Марий Эл объявлен режим ЧС.

По состоянию на утро 22 августа, площадь активного горения составляла 66,5 гектаров. В ликвидации пожара принимали участие около 1 тыс. человек и 173 единицы техники. В посменном режиме работают около 500 волонтеров.

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