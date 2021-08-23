Токио, , 10:16 — REGNUM Премьер-министр Японии Ёсихидэ Суга планирует принять участие в выборах председателя правящей Либерально-демократической партии (ЛДП), проведение которых намечено на сентябрь 2021 года. Об этом заявил журналистам 23 августа.

Суга Есихидэ Cube-soft.jp

«Когда придет время, естественно, я намерен выдвигать [свою кандидатуру]», — сказал он.

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Добавим, что о намерении участвовать в выборах председателя ЛДП также заявил бывший министр иностранных дел Японии Фумио Кисида, сообщает портал Toyo Keizai.

Ожидается, что Кисида заручится необходимой поддержкой 20 однопартийцев.

Как сообщало ИА REGNUM, вопреки ожиданиям премьер-министра Японии Ёсихидэ Суги, проведение в Токио и других городах страны, в которых продолжается действие введенного «чрезвычайного положения», Олимпиады-2020 не принесло ему повышения рейтинга одобрения. Напротив, по мере приближения предстоящих в сентябре выборов председателя правящей Либерально-демократической партии Японии (ЛДП), этот рейтинг неуклонно падает.

Так, согласно результатам опроса, проведённого ведущим информационным агентством Японии «Киодо ньюс», поддержка кабинета министров во главе с Сугой снизилась по сравнению с предыдущим месяцем еще на 4,1 пункта, упав до рекордно низкого уровня в 31,8%. При этом 65,1% населения не хотят, чтобы Суга оставался на своем посту. Рейтинг неодобрения вырос на 0,8 пункта, до 50,6%, что является самым высоким показателем за всю историю с момента образования кабинета Суги в сентябре 2020 года.