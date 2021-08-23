23 августа 2021 | Время чтения 4 мин

Анатолий Кошкин, , 10:44 — REGNUM Китайские аналитики отмечают изменение тона реакции Москвы на антироссийскую пропаганду японских властей. Призывы японских радикалов оказывать на Москву давление по вопросу Курильских островов обернулись для Токио неприятными последствиями, пишет китайское издание NetEase. А решительный ответ Москвы на выпады со стороны Японии назван переломным в ситуации вокруг архипелага, что вызвало нервную реакцию в Токио, считают китайские аналитики.

МИД России Иван Шилов © ИА REGNUM

С этим трудно не согласиться, учитывая более жесткую, чем ранее, позицию относительно принадлежности Курил России и заявление о намерении их быстро развивать, высказанные вице-премьером, полномочным представителем президента РФ на Дальнем Востоке Юрием Трутневым.

Вместо прежних уговоров «дружить» в духе увещеваний «кота Леопольда» Москва дала понять, что ей есть чем ответить на искажающие факты истории японские обвинения СССР, а теперь России в «вероломном нападении на Японию в 1945 году и незаконной оккупации исконных японских территорий».

Обнародованные ФСБ России и опубликованные российскими СМИ документы о чудовищных, бесчеловечных опытах на живых людях в центрах разработки и применения в годы войны бактериологического оружия — «Отряде № 731» и «Отряде № 100» убедительно разоблачают японскую пропаганду о якобы «миролюбии» милитаристской Японии, которая-де стала жертвой политики других государств, в том числе СССР.

Отряд № 731

К хранившимся в ФСБ документам можно добавить и многие другие доказательства коварства и вероломства японского правительства времен войны в отношении нашей страны, напомнив, как, являясь ближайшим военным союзником нацистской Германии, Япония готовила в 1941—1942 гг. вероломный удар по Советскому Союзу с востока. А затем по согласованию с Берлином угрозой нападения сковывала на Дальнем Востоке и в Сибири крупные силы Красной армии, которые были крайне необходимы на советско-германском фронте. Отсюда прямая ответственность Японии за затягивание Великой Отечественной войны и увеличение жертв советского народа.

Гораздо тверже, чем ранее, прозвучала недавняя отповедь японским «обвинителям» нашей страны официального представителя МИД РФ Марии Захаровой.

Было заявлено, что Москва обратила внимание на проведенные в Токио 15 августа официальные мероприятия по случаю так называемого Дня поминовения павших в войне и мольбы о мире. Россия с сожалением констатирует, что в очередной раз в выступлениях руководства Японии не нашлось слов раскаяния и признания ответственности за развязывание Второй мировой войны, агрессивные действия в отношении соседних стран.

«С возмущением отмечаем, что в Японии продолжают высказываться беспочвенные обвинения в адрес СССР и России в якобы противоправном характере вступления нашей страны в войну «в нарушение Советско-японского пакта о нейтралитете» и «нелегитимной оккупации» южных Курил. В связи с этим хотели бы напомнить, что объективную и единственно верную оценку событий и итогов Второй мировой войны можно найти в Акте о капитуляции Японии от 2 сентября 1945 года, материалах Токийского и Хабаровского судебных процессов», — заявила директор департамента информации и печати МИД РФ.

Церемония подписания Акта о капитуляции Японии. Представитель СССР генерал К.Н. Деревянко подписывает акт. 2 сентября 1945

Если раньше, в отличие от Пекина, Сеула и Пхеньяна, МИД РФ не делал представлений японскому правительству по поводу посещений членами японского правительства и депутатами парламента именуемого в Восточной Азии «святилищем милитаризма» синтоистского храма Ясукуни, то теперь официальная позиция Москвы в отношении поминовения душ японских воинов, включая казненных по приговору Токийского трибунала главных японских военных преступников, заявлена.

«Подобные действия японских официальных лиц не могут не вызывать осуждения», — отметила Захарова.

Мы уже обращали внимание российских властей на недопустимость использования в японских СМИ и пропагандистских изданиях оскорбительных обвинений советского руководства и солдат и офицеров Красной армии в «государственном мародерстве», когда центральные японские газеты, например проправительственная «Санкэй симбун», безнаказанно распространяет лживые утверждения о том, что СССР, освобождая от японских войск и занимая Курильские острова, якобы «действовал, как вор на пожаре». Подобные выражения в адрес Советской армии, освободившей от захватчиков-самураев китайцев и корейцев и в прямом смысле слова спасшей народы мира от ужасов истребления японским бактериологическим оружием, недопустимы и требуют решительных политических и дипломатических действий. Напомним, что корреспонденты сеющей ненависть к нашей стране газеты «Санкэй симбун» десятилетиями получают аккредитацию МИД РФ и пользуются гостеприимством нашего народа.

Считаю, свое отношение к разнузданной антироссийской пропаганде в Японии могли бы проявлять и российские депутаты Госдумы и Совета Федерации, которые периодически обмениваются визитами друг к другу. Ведь, совершая посещения Страны восходящего солнца, они не выражают протест своим японским коллегам по поводу единогласного принятия в 2009 году обеими палатами парламента закона, объявляющего «суверенитет Японии» на всех законно принадлежащих России южнокурильских островах.

Парламент Японии

Могли бы российские законодатели в дни празднования очередной годовщины разгрома милитаристской Японии обратить, наконец, внимание на многолетнее требование их избирателей восстановить историческую справедливость и вернуть в календарь Дней воинской славы никем не отмененный День Победы над Японией — 3 сентября.

Стремление же «сглаживать острые углы» в отношениях двух стран, а то и заискивание перед «богатой Японией», плохо скрываемые надежды на финансовые инвестиционные вливания в нашу страну, непонятное желание затащить японцев на острова, которые они считают «своими», лишь убеждают японские правящие круги в слабости позиций России, возможности и дальше оказывать на нее давление, выдвигать различного рода претензии и требования.