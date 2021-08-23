Неаполь, Италия, 23 августа, 2021, 10:12 — ИА Регнум. «Наполи» одержал победу над «Венецией» в матче первого тура итальянской Серии А. Встреча завершилась со счётом 2:0, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

(сс) RonnyK Эмблема футбольного клуба «Наполи»

В составе «Наполи» голы забили нападающий Лоренцо Инсинье, реализовавший пенальти на 62-й минуте, и полузащитник Элиф Элмас, отличившийся на 72-й минуте.

На сегодняшний день «Наполи» занимает четвёртое место в чемпионате Италии, в активе команды три очка. «Венеция» идёт на 19-м месте без набранных очков.

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