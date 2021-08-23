Орск, Оренбургская область, 23 августа, 2021, 10:12 — ИА Регнум. В Орске Оренбургской области следователи выясняют обстоятельства гибели трех человек. Возбуждено уголовное дело по факту массового отравления спиртосодержащей продукцией, сообщает СУ СКР по региону.

Анна Рыжкова ИА Красная Весна Алкоголь

По данным ведомства, во время семейного праздника 20 августа в ход пошел алкоголь, приобретённый в несанкционированных торговых точках. После употребления этой продукции у гостей ухудшилось состояние здоровья. В течение двух дней после праздника скончались две женщины 43 и 53 лет и мужчина 52 лет.

Следователи провели осмотр места происшествия, изъяли оставшуюся спиртосодержащую жидкость, тару из-под алкоголя. Устанавливается происхождения алкоголя, точек его сбыта, а также людей, причастных к совершенному преступлению.

Ранее ИА REGNUM сообщало о гибели трех человек в Красноярске. Причиной стала опасная алкогольная продукция.