«Лидеры России»: открывается трек «Международный»
Москва, 23 августа, 2021, 10:12 — ИА Регнум.
Определены 102 финалиста трека «Международный» из 23 стран мира, которые наиболее успешно прошли испытания первого этапа финала конкурса управленцев «Лидеры России» — одного из флагманских проектов президентской платформы «Россия — страна возможностей». Они поборются за победу на очном финале конкурса.
102 лучших участника — граждане 23 государств. Больше всего финалистов из Беларуси, Казахстана, Украины, Германии, Узбекистана, Латвии, Армении, Киргизии, Эстонии, Азербайджана.
Среди отобранных финалистов — руководители высшего звена, главы организаций, акционеры и собственники, руководители среднего звена, линейные руководители, ведущие специалисты. 55% участников имеют опыт предпринимательской деятельности, 19% имеют опыт работы в органах государственной власти и местного самоуправления.
Абсолютное большинство лучших финалистов имеют одно или несколько высших образований. Среди них 2 доктора наук, 3 кандидата наук, 9 человек прошли обучение по программе MBA, 28 человек имеют 2 и более высших образований.
Все 136 финалистов трека «Международный» при условии соблюдения требований российского законодательства по ускоренной процедуре смогут получить вид на жительство в РФ. Победители трека, которые будут определены в 2022 году на очном этапе финала, смогут получить по ускоренной процедуре российское гражданство.
Всего в этом сезоне конкурса «Лидеры России» запланировано 13 финалов. Уже 23−25 августа пройдет финал трека «Студенты». 4−6 сентября состоится финал трека «Здравоохранение», 10−12 сентября — финал трека «Информационные технологии», 16−18 сентября — финал трека «Наука», 12−14 ноября — финал трека «Культура».Региональные финалы треков «Бизнес и промышленность» и «Государственное управление» пройдут для всех 8 федеральных округов в октябре-декабре 2021 года.