Калуга, 23 августа, 2021, 10:15 — ИА Регнум. Сотрудники Центральной электронной таможни совместно с калужскими таможенниками предотвратили ввоз в Российскую Федерацию контрафактных игральных карт из Китая. Об этом 23 августа сообщила корреспонденту ИА REGNUM пресс-секретарь калужской таможни ИА REGNUM.

Фото пресс-службы калужской таможни Контрафактные игральные карты из Китая.

При проведении таможенного досмотра в отношении партии товаров, прибывшей на Обнинский таможенный пост Калужской таможни, выявлено 360 единиц продукции, маркированной товарным знаком «UNO». Данный товарный знак включен в таможенный реестр объектов интеллектуальной собственности.

«На запрос таможенного органа представитель правообладателя сообщил, что разрешение на использование товарного знака «UNO» правообладателем не выдавалось и ввозимые товары обладают признаками контрафактных. По данному факту возбуждено дело об административном правонарушении. Товар изъят», — отметила Екатерина Жданова.