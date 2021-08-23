Воронеж, 23 августа, 2021, 10:10 — ИА Регнум. В Воронеже коммунальные службы закрасили арт-объект «Маятник Фуко», который был создан на подпорной стене рядом с Покровской церковью на спуске ко Дворцу творчества детей и молодежи художником Яном Посадским. Причем работа оказалась уничтожена уже во второй раз.

ИА REGNUM Мэрия Воронежа

«На самом деле, удивительно, что коммунальные работники города и Дворца детей и молодежи так долго терпели нахождение моей работы на этом месте. Как же так-то, рисунки на улице — ведь это только про вандализм и прочее! Весной сообщили, что в этот раз работу оставят и все будет превосходно. А тут видимо работник перетрудился на жаре и решил убрать все сразу. В мае мэрия постфактум согласовала «Маятник Фуко» с ДК, но видимо уведомить маляра «что красить, а что нет» — это дополнительные заморочки, которые, увы, никому не интересны», — написал в соцсетях Ян Посадский.

В пресс-службе администрации Воронежа ситуацию назвали неприятной и объяснили случайностью.

«К сожалению, работа действительно была закрашена сотрудником комбината благоустройства, но без отдельного указания на то и без злого умысла. Проводились работы по ликвидации на этой территории другой «наскальной живописи», которая не имеет такого глубокого смысла и художественной ценности. В комбинате, как и в любом крупном учреждении, есть определенная текучка кадров, люди меняются, новый человек не был проинструктирован о необходимости сохранить работу. Это случайность, о которой руководство комбината сожалеет», — прокомментировали в пресс-службе мэрии.