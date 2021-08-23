Колпино, Санкт-Петербург, 23 августа, 2021, 10:09 — ИА Регнум. В уголовном порядке ответит за хулиганство мужчина, открывший огонь из охолощенного оружия на Вознесенском шоссе в городе Колпино (входит в состав Санкт-Петербурга).

40.мвд.рф Муляж автомата Калашникова

Сообщение о стрельбе на мосту из предмета, похожего на автомат, поступило в полицию от очевидца 22 августа. На месте происшествия полицейские задержали 29-летнего мужчину, у которого изъяли охолощенный автомат, а также его 36-летнего приятеля, оказавшегося иностранным гражданином.

Как сообщили 23 августа в пресс-службе ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленобласти, по факту стрельбы возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 213 УК РФ («Хулиганствос применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия»).

Стрелявший мужчина задержан в качестве подозреваемого до избрания меры пресечения, его спутник привлечен к административной ответственности за нарушение иностранным гражданином или лицом без гражданства правил въезда в РФ либо режима пребывания (проживания) в РФ.