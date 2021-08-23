Самара, 23 августа, 2021, 10:18 — ИА Регнум. Площадь, пройденная огнем в Борском районе Самарской области, составила порядка пяти тысячи га. Об этом 23 августа сообщает пресс-служба МЧС по региону.

Лесной пожар

Следите за развитием событий в трансляции: «Наводнения, пожары, землетрясения: мир во власти стихии — все новости»

Сообщается, что в настоящее время площадь активного горения в этом районе составляет 100 га. С огнем продолжают бороться 611 человек на 149 единицах техники, также привлечены три пожарных поезда, два вертолёта МИ-8 МЧС России и Министерство обороны РФ, которые совершили 14 сбросов.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что в Самарской области окажут помощь пострадавшим от природных пожаров.