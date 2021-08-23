Москва, , 10:17 — REGNUM Заявления о том, что Европа станет более зависимой от поставок российского газа после строительства газопровода «Северный поток — 2», не имеют под собой оснований. Об этом министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил в опубликованном 23 августа интервью венгерской газете Magyar Nemzet.

Сегрей Лавров Иван Шилов © ИА REGNUM

Он отметил, что для России строительство газопровода — исключительно взаимовыгодный, коммерческий проект. Говорить нужно не о том, что он якобы усилит зависимость Европы от поставок газа из России, а о позитивной взаимозависимости.

Россия, пояснил Лавров, тоже заинтересована в закупке европейцами её энергоресурсов. Ввод СП — 2 в эксплуатацию диверсифицирует маршруты транзита газа, это в том числе уменьшит «экологический след» от транспортировки энергоносителя.

Более того, «Северный поток — 2» укрепит стратегическую энергобезопасность европейских стран на десятки лет.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что Киев и ЕС каким-то образом смогут «нейтрализовать» проект «Северный поток — 2».

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