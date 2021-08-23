Луганск, 23 августа, 2021, 10:03 — ИА Регнум. В основе вооруженного конфликта на востоке Украины лежит неприятие Донбассом реализуемой Киевом прозападной политики, которая направлена на уничтожение культурно-исторических связей страны с Россией. Об этом написал глава Луганской Народной Республики (ЛНР) Леонид Пасечник в своей статье об истории Донбасса и причинах конфликта на юго-востоке Украины.

Lug-info.com Глава ЛНР Леонид Пасечник

По его словам, жителям Донбасса всегда была чужда радикальность майдана и чиновников, которые затем пришли к власти в Киеве.

«Мы не хотели обрывать связи с братской Россией. Нам всегда было важно благосостояние региона с богатой многовековой историей и огромным промышленным потенциалом, благополучие семей и память о героических подвигах предков», — написал глава ДНР в статье, опубликованной на его сайте.

Пасечник отметил, что после евромайдана Киев перешел к политике «террора и геноцида» и стал отвергать любую связь с Москвой, тогда как история Донбасса всегда была связана с Россией. Жители Донбасса «всегда чувствовали и продолжают чувствовать себя неотъемлемой частью русской культуры и русского (в широком понимании этого слова) народа», заключил он.

Напомним, конфликт в Донбассе начался после того, как как зимой 2013−2014 года на киевском майдане на Украине была незаконным образом свергнута законно избранная власть. Жители юго-востока страны не согласились с этим и там началась гражданская война, в которой со стороны Украины участвует армия страны. При этом Киев все время пытается объявить Россию одной из сторон данного конфликта, несмотря на то в Донбассе нет и не было российского военного присутствия, а Москва последовательно отвергает данные обвинения.