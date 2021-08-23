Ижевск, 23 августа, 2021, 10:03 — ИА Регнум. В Удмуртии по факту травмирования ребенка возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 238 УК РФ («Выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей»). Об этом сообщает пресс-служба следственного управления СКР по республике.

Пресс-служба следственного управления СКР по Удмуртии Последствия обрушения

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По версии следствия, 22 августа вечером обрушилась часть стены технического 18 этажа многоквартирного дома по улице Грибоедова в Ижевске. В результате пострадал четырехлетний мальчик, который в это время находился возле здания. Ребенку оказана медицинская помощь.

В настоящее время продолжаются мероприятия для установления всех обстоятельств произошедшего.

На своей странице в социальной сети глава Ижевска Олег Бекмеметьев уточнил, что «ни дети, ни родители не травмировались. Их осмотрели медики: отделались испугом, госпитализация не потребовалась».

ИА REGNUM напоминает, накануне в Ижевске из-за сильного ветра в разных районах города произошло отключение электроэнергии, были повалены деревья, повреждены ограждения. Планировалось, что последствия непогоды будут устранены к утру 23 августа.