Благовещенск, 23 августа, 2021, 10:03 — ИА Регнум. В Амурской области в ближайшие дни снова начнутся сильные дожди. Об этом предупреждает МЧС региона, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 23 августа в пресс-службе ведомства.

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Ливни могут усугубить сложную паводковую ситуацию в Приамурье, особенно если учесть, что уровень воды в реках Зея и Амур итак повышается. За сутки новый рост после спада реки продемонстрировали на пяти отметках. Зея поднималась в возле сёл Малая Сазанка, Ураловка, Мазаново и Суражевка, Амур — возле села Черняево. Продолжали расти уровни воды на гидропостах около населённых пунктов Игнашино, Джалинда, Заречная слобода, Овсянка и Поляковский.

Как сообщало ИА REGNUM, в Амурской области остаются подтопленными 85 жилых домов и девять участков дорог. Семь сёл отрезаны от сообщения с другими населёнными пунктами.