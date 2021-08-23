Орел, 23 августа, 2021, 10:02 — ИА Регнум. Заводской суд Орла изменил меру пресечения в отношении основного фигуранта уголовного дела о хищении более 229 млн руб. при строительстве в Орле многопрофильного медицинского центра — тверского предпринимателя перевели из СИЗО под домашний арест.

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«Я действительно думаю, что нам повезло. Суд убедился, что мой подзащитный проявил все возможные шаги, чтобы зарекомендовать себя как идеального подсудимого, который сосредоточен на своей защите и доводах обвинения для того, чтобы доказать свою невиновность», — прокомментировал «Коммерсантъ-Черноземье» решение суда адвокат Арсен Эдилов.

Как сообщало ИА REGNUM, уголовное дело о хищении более 229 млн рублей, выделенных на строительство многопрофильного медицинского центра в Орле, было передано в суд в конце февраля 2021 года. Обвиняемыми по уголовному делу о мошенничестве проходят генеральный директор ЗАО «Союзинформ» и его заместитель, а также руководитель подрядной строительной организации — ООО «Стройком». Следствие полагает, что ЗАО «Союзинформ» и ООО «Стройком» не выполнили обязательства по госконтракту, а в актах о выполненных работах оказалась завышена стоимость этих работ.