Москва, 23 августа, 2021, 10:01 — ИА Регнум. Для большинства российских вузов задача по отслеживанию трудоустройства выпускников не стала приоритетной. Об этом в интервью газете «Известия» заявил глава Минобрнауки РФ Валерий Фальков.

Minobrnauki.gov.ru Валерий Фальков

«К сожалению, мы констатируем, что для большинства университетов эта задача [проследить за трудоустройством собственных выпускников] не стала приоритетом. А ведь это является признаком конкурентоспособности университета», — сказал Фальков.

По его словам, в случае, если выпускник вуза не востребован на рынке труда, «то зачем тогда ты берешь бюджетные места?».

Факльков подчеркнул, что на сегодняшний день ведомство занято составлением списков по нетрудоустроенным выпускникам 2020 и 2021 годов, а также выясняет, почему эти выпускники не работают.