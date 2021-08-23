Джакарта, 23 августа, 2021, 09:59 — ИА Регнум. Тектоническое землетрясение магнитудой 4,9 произошло в Индонезии, сообщает Detik.

Yaelo Землетрясение

Эпицентр землетрясения находился в море на расстоянии 93 км от округа Гарут. Очаг землетрясения залегал на глубине 1 км.

Жителей Индонезии призвали сохранять спокойствие и следить за информацией агентства метеорологии, климатологии и геофизики.

Напомним, Индонезия располагается в самой сейсмически активной зоне земного шара, на стыке трёх литосферных плит.