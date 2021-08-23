Махачкала, 23 августа, 2021, 09:58 — ИА Регнум. В Дагестане лицам старше 60 лет, принявшим участие в кампании по вакцинации против коронавируса, выдают продуктовые наборы. Поручение о поощрении за прививку отдал врио главы субъекта РФ Сергей Меликов, сообщила пресс-служба регионального минздрава. Таким образом власти республики реализуют «меры социальной поддержки для людей 60 лет и старше, принявших решение защитить своё здоровье и прошедших вакцинацию от COVID-19».

Дарья Драй ИА REGNUM Вакцинация

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Так, уже получили наборы продуктов пришедшие на вакцинацию в пункты, расположенные на стадионе имени Е. Исинбаевой, в Русском и Аварском театре и здании медуниверситета на площади Ленина.

«Поддержка лиц старше 60 лет продуктовыми наборами сегодня реализована при участии минспорта РД, администрации Махачкалы, благотворительных фондов «Чистое сердце» и «Инсан», — сообщила министр здравоохранения региона Татьяна Беляева.

По данным минздрава, акция поддержки пенсионеров за вакцинацию продлится до 20 сентября. Она будет распространена и на другие прививочные пункты Дагестана.