Светлый, Оренбургская область, 23 августа, 2021, 09:58 — ИА Регнум. На востоке Оренбургской области полностью ликвидирована авария на магистральном водоводе. В ночь на 23 августа начали заполнение водой системы водоснабжения в райцентре Светлый, сообщает пресс-служба областного правительства.

Admnvrsk.ru Кран

Стоит отметить, аварийное отключение оборудования на головной насосной станции, которая подаёт воду с Кумакского водохранилища в Ясный и Светлый, произошло 21 августа. Без воды остались 97 многоквартирных домов Ясного и посёлок Светлый. В Ясном набрали воду в резервуары, что позволило вечером 21 августа возобновить водоснабжение населения. Запаса хватило на весь период ремонтных работ.

По факту выхода из строя насосной станции, в результате которой приостановлено холодное водоснабжение на востоке региона, прокуратура проводит проверку.

«В связи с нарушением сроков устранения последствий аварии и восстановления бесперебойного водоснабжения населения, прокурор области Руслан Медведев установил личный контроль за ходом и результатами проведения проверки, потребовав от прокуроров принятия по фактам выявленных нарушений мер прокурорского реагирования и привлечения виновных лиц к установленной законом ответственности», — сказали в ведомстве.

Прокуратура намерена оценить действия (бездействие) должностных лиц органа местного самоуправления и исполнителя коммунальных услуг как по причинам произошедшей аварии, так и по факту затягивания сроков проведения ремонтно-восстановительных работ.