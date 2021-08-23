Москва, , 09:56 — REGNUM Текущие отношения России и США не стоит сравнивать с периодом Карибского кризиса, когда страны находились на грани ядерной войны. Об этом российский министр иностранных дел Сергей Лавров заявил в интервью венгерской газете Magyar Nemzet, опубликованном 23 августа.

Сергей Лавров Дарья Антонова © ИА REGNUM

Лавров назвал неуместной подобную историческую параллель. По его словам, сейчас военно-политическая обстановка в мире отчасти схожа с периодом холодной войны, но во многом принципиально от него отличается.

«Так или иначе, от низшей точки советско-американской конфронтации в виде Карибского кризиса 1962 года, когда мы оказались буквально на грани ядерной войны, мы сейчас далеки», — сказал глава российской дипломатии.

Он добавил, что противоречия продолжают углубляться, и игнорировать это нельзя.

Как сообщало ИА REGNUM, в интервью Лавров также раскритиковал президента Украины Владимира Зеленского за заявления, которые провоцируют межнациональную рознь.

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