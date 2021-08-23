Абакан, 23 августа, 2021, 09:54 — ИА Регнум. С начала 2021 года в Хакасии подтверждено 16 660 случаев заражения коронавирусом, в том числе за прошедшие сутки в регионе выявлено 162 носителя SARS-CoV-2. Об этом ИА REGNUM сообщили 23 августа в республиканском правительстве.

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За сутки выздоровели 177 жителей Хакасии с диагнозом «коронавирусная инфекция». С начала пандемии по 22 августа выздоровели 28 735 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, 22 августа в Хакасии был подтверждён 161 случай заражения коронавирусом.