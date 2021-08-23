Гусиноозёрск, Бурятия, 23 августа, 2021, 09:54 — ИА Регнум. В Бурятии объявили в розыск 16-летнюю жительницу города Гусиноозёрск и её ребёнка. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе МВД по республике, несовершеннолетняя мать ушла с сыном и не вернулась.

Анна Рыжкова ИА Красная Весна Мать с ребенком

По предварительным данным, 22 августа девушка встретилась в Улан-Удэ со своим знакомым.

Пропавшая европейской внешности, на вид 17−18 лет, рост 170 см, плотного телосложения, глаза серые. Ребёнку на вид 2 года.

Читайте также: В Новосибирской области следователи ищут четырёх подростков