Тула, 23 августа, 2021, 09:54 — ИА Регнум. Гражданин Украины задержан сотрудниками ФСБ в городе Тула, он подозревается в сборе секретных данных о новейших образцах оружия, об этом сообщил 23 августа центр общественных связей ФСБ России.

Цитата из к/ф «Из России с любовью». Реж. Теренс Янг. 1963. Великобритания Шпион высшей категории

«Федеральной службой безопасности в Туле задержан с поличным гражданин Украины, собиравший сведения, составляющие государственную тайну, в отношении новейших образцов вооружения и секретной технической документации к ним», — уточнили в ФСБ.

Действовал задержанный по заданию разведывательных служб Украины. Мужчина пытался наладить контакт с сотрудниками российских оборонных предприятий из числа секретоносителей.

«Его целями были вербовочная разработка россиян и получение от них охраняемых законом сведений о перспективных разработках в области стрелкового вооружения», — говорится в сообщении ФСБ.

В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по статье о шпионаже, ее санкция предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 20 лет.