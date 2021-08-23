Ташкент, , 09:53 — REGNUM Государственный комитет Узбекистана по оборонной промышленности начал проводить испытания бронемашины «Тарлон», произведённой в стране по заказу министерства обороны республики. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

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Сообщается, что «Тарлон» является полноприводным внедорожником. Его вместимость — 11 человек. Запас хода бронемашины по шоссе может достигать 750 км. Машина предназначена для перевозки личного состава в зонах повышенного риска, для охраны колонн, ведения разведки, в том числе РХБЗ-разведки, а также для огневой поддержки.

По данным пресс-службы, входе испытаний проверят ходовые характеристики бронеавтомобилей при движении по горной и пересеченной местностям. Также будет испытана на прочность броня техники.

Стоит отметить, что в 2017 году турецкая оборонная компания Nurol Makina подписала с узбекской «Узавтосаноат» меморандум о совместном производстве в Узбекистане 1000 бронированных машин «Эйдер Ялчин». Эксперты отмечают схожесть бронемашин «Тарлон» и «Эйдер Ялчин».