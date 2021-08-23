Рим, 23 августа, 2021, 09:38 — ИА Регнум. «Рома» одержала победу над «Фиорентиной» в матче первого тура итальянской Серии А. Встреча завершилась со счётом 3:1, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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В составе «Ромы» голы забили полузащитники Генрих Мхитарян и Жордан Верету, оформивший дубль. Нападающий Эльдор Шомуродов отдал голевую передачу.

У «Фиорентины» точным ударом отметился форвард Никола Миленкович.

На 17-й минуте «Фиорентина» осталась в меньшинстве после удаления вратаря Бартломея Дронговского. На 52-й минуте составы команд уравнялись после удаления хавбека «Ромы» Николо Дзаньоло.

На сегодняшний день «Рома» занимает третье место в Серии А, в активе команды три очка. «Фиорентина» идёт на 18-м месте без набранных очков.