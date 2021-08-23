Кубинка, Московская область, 23 августа, 2021, 09:57 — ИА Регнум. На международном форуме «Армия-2021» в Подмосковье Военно-промышленная компания (ВПК) и Конструкторское бюро молодёжи (КБМ) представили родстер «Крым» для Военной автомобильной инспекции (ВАИ). Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на директора по развитию ВПК Владимира Матанского и инженера КБМ Ирину Возмищеву.

Vk.com/crimea_roadster Родстер «Крым»

Новинка создана на основе деталей и агрегатов АО «АвтоВАЗ» и имеет раскраску ВАИ. На 70% родстер состоит из деталей модели «Лада Калина».

«Если мы прекрасно понимаем, что вазовские автомобили очень хорошо используются для поддержания порядка на дороге с теми характеристиками, которые сейчас имеются, мы говорим: мы можем существенно улучшить характеристики этих машин», — сообщил Матанский.

По словам Возмищевой, представленный на форуме прототип родстера является примером того, как КБМ совместно с ВПК могут переоборудовать автомобиль в спецтранспорт.

Максимальная скорость представленного на форуме автомобиля достигает 220 км/ч. «Сотню» модель набирает за 4,9 секунды.

Ранее глава оборонного ведомства России Сергей Шойгу сообщил, что Минобороны РФ планирует подписать на международном форуме «Армия-2021» государственных контрактов на общую стоимость 500 млрд рублей.

Читайте также: «Можем с моря, можем с воздуха». Шойгу оценил точность «Циркона»