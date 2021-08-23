Уфа, 23 августа, 2021, 09:57 — ИА Регнум. 23 ребенка с COVID-19 лечатся в медицинских учреждениях Башкирии. Об этом 23 августа сообщил исполняющий обязанности министра здравоохранения региона Азат Рахматуллин на оперативном совещании в республиканском правительстве.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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По его словам, в стационарах республики также получают лечение почти четыре тысячи взрослых пациентов с COVID-19.

Отмечается, что за сутки в республике выявили 297 носителей коронавируса, а всего в регионе выявили 54 639 инфицированных коронавирусом.

Сообщается, что в Башкирии прививки от COVID-19 получили 1,104 млн человек, а полностью завершили вакцинацию от этой инфекции около 916 тысяч человек.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что согласно данным на 22 августа в республике выявили 295 новых носителей коронавируса.