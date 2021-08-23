Симферополь, 23 августа, 2021, 09:52 — ИА Регнум. Украину ждут тяжёлые последствия от организованного ею так называемого форума «Крымская платформа», с помощью которого власти страны пытаются сплотить мировое сообщество вокруг идеи «деоккупации» Крыма. Об этом заявил вице-премьер крымского правительства, постпред Крыма при президенте РФ Георгий Мурадов.

Дарья Антонова ИА REGNUM Крым наш!

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Он уверен, что эта идея бумерангом ударит по его участникам, которые накликают себе беду.

«История показывает, что жертвами подобных авантюр становятся прежде всего их авторы. Сама идея «деоккупации» Крыма бумерангом ударит по тем, кто ее изобрел и будет пытаться реализовать», — сказал вице-премьер в беседе с РИА Новости.

Мурадов указал на то, что российская и международная общественность обеспокоена «бездумной и наглой провокацией Вашингтона, нацеленной на дестабилизацию международной обстановки в Черноморском регионе».

«Это ящик Пандоры, и те, кто его бездумно открывает, накликают беду на голову своих собственных государств, многие из которых полны межнациональных и межконфессиональных противоречий, угрожающих их единству и внутреннему спокойствию», — подчеркнул постпред.

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При этом Мурадов акцентировал внимание на опасности «демонтажа всего позитивного, что ещё сохранялось в международных отношениях, а сейчас методично уничтожается создателями нового очага напряжённости» при активном участии сил НАТО.

Как сообщало ИА REGNUM, инициированный Украиной саммит «Крымская платформа» состоится в Киеве 23 августа. Участие в нём примут представители 44 стран и международных организаций. Согласно опубликованному списку, на уровне президентов будут представлены девять стран: Латвия, Литва, Эстония, Польша, Словакия, Венгрия, Молдавия, Словения и Финляндия. Также в мероприятии примут участие премьер-министры Румынии, Грузии, Хорватии и Швеции. Швейцария и Чехия пришлют глав парламентов. Ещё 14 государств будут представлены на уровне глав МИД.