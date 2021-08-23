Ижевск, 23 августа, 2021, 09:49 — ИА Регнум. В Удмуртии с момента начала вакцинации до 23 августа прививку от коронавируса сделал 326 791 человек. Об этом сообщает региональный оперативный штаб.

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Второй компонент препарата получили 274 872 жителя Удмуртии, завершив процесс вакцинации полностью.

За минувшие выходные дни, 21 и 22 августа, вакцинировался 1201 житель республики. 5929 человек получили второй компонент препарата, завершив полный курс вакцинации.

Прививку вакциной «Спутник-лайт» сделали 14 244 человека, за указанные дни количество ревакцинированных увеличилось на 829 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 23 августа в республике провели 1 518 126 исследований для выявления заражения коронавирусом. За минувшие сутки лаборатории республики провели 5922 теста на коронавирус. Накануне было выполнено 5705 исследований.

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