Барнаул, 23 августа, 2021, 09:48 — ИА Регнум. В Алтайском крае, где проживает более двух миллионов граждан, на 23 августа 2021 года от коронавируса привились 600 218 человек (+15 193 за минувшие выходные дни, 21−22 августа 2021 года). Такие данные приводит оперштаб.

Фото страницы правительства Калужской области в социальной сети «ВКонтакте» Вакцинация

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Из общего числа привитых 127 846 жителей региона получили первую прививку (+2013 за выходные) и 471 248 человек (+13 006 за выходные) полностью привиты. Также известно, что ещё 1124 человека прошли повторную вакцинацию (+174 за выходные).

Как сообщало ИА REGNUM, в настоящее время Алтайский край получил уже 726 993 комплекта вакцины.

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