Онгудайский район, Алтай, 23 августа, 2021, 09:47 — ИА Регнум. В Республике Алтай за минувшие сутки выявили 24 новых случая заражения коронавирусом. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального оперативного штаба, общее число подтверждённых случаев за весь период пандемии достигло 20 447.

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Лидером по суточному приросту стал Онгудайский район, где выявлено 10 новых носителей. Также диагноз подтвердился у жителей Майминского (+6), Улаганского (+3), Усть-Коксинского (+3) районов и Горно-Алтайска (2 новых случая).

Выздоровели от COVID-19 к настоящему времени 18 932 человека, в том числе 16 за последние сутки. Зарегистрировано также 336 летальных случаев среди пациентов с коронавирусом, 291 из них скончались непосредственно от COVID-19.