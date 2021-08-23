Казань, 23 августа, 2021, 09:49 — ИА Регнум. В Татарии 23 августа прогнозируется ухудшение погодных условий, сообщает региональное управление Росгидромета.

Град

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Ночью и днем в республике возможна гроза и сильный ветер до 15−20 м/с, локально шквалистое усиление ветра до 24 м/с. Днем, по данным синоптиков, пройдут сильный дождь и град. Температура воздуха составит +25…+30 градусов, в ночь на 24 августа — около 20 градусов выше ноля.

Как сообщало ИА REGNUM, 23 августа Свердловскую область ожидают неблагоприятные погодные явления: град, грозы, а также шквалистое усиление ветра до 25 м/с и более.

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