Луганск, 23 августа, 2021, 09:47 — ИА Регнум. Силовики Украины за последние сутки один раз обстреляли территорию Луганской Народной Республики. Об этом 23 августа сообщили в представительстве ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Александр Горбаруков ИА REGNUM Обстрел

«За истекшие сутки (22 августа) со стороны вооруженных формирований Украины зафиксирован один обстрел», — приводит сообщение представительства РИА Новости.

Также уточняется, что огонь по территории ЛНР велся из крупнокалиберного пулемета и стрелкового оружия и добавляется, что был обстрелян населенный пункт Молодежное.

Как сообщало ИА REGNUM, 21 августа в министерстве иностранных дел России заявили, что ведомство обеспокоено отходом Украины от выполнения Минских соглашений.