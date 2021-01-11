Рим, 11 января, 2021, 08:08 — ИА Регнум. «Рома» одержала победу над «Фиорентиной» в матче первого тура итальянской Серии А. Встреча завершилась со счётом 3:1, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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В составе «Ромы» голы забили полузащитники Генрих Мхитарян и Жордан Верету, оформивший дубль. Форвард Эльдор Шомуродов отдал голевую передачу.

У «Фиорентины» точным ударом отметился защитник Никола Миленкович.

Отметим, что «Фиорентина» играла в меньшинстве с 17-й минуты после удаления вратаря Бартломея Дронговски. На 52-й минуте составы уравнялись после удаления полузащитника «Ромы» Николо Дзаньоло.

На сегодняшний день «Рома» занимает третье место в чемпионате Италии, в активе команды три очка. «Фиорентина» идёт на 19-м месте без набранных очков.