Путин присвоил аэропорту Грозного имя Кадырова
Москва, 23 августа, 2021, 09:46 — ИА Регнум. Президент РФ Владимир Путин присвоил международному аэропорту Грозного имя первого главы Чечни Ахмата Кадырова. Соответствующий указ российского лидера опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
2ch.hk
Ахмат Кадыров
«Присвоить международному аэропорту Грозный (Северный) имя А. А. Кадырова», — говорится в указе.
Документ вступает в силу со дня подписания. Ахмату Кадырову 23 августа 2021 года исполнилось бы 70 лет.