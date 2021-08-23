Москва, 23 августа, 2021, 09:46 — ИА Регнум. Президент РФ Владимир Путин присвоил международному аэропорту Грозного имя первого главы Чечни Ахмата Кадырова. Соответствующий указ российского лидера опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

2ch.hk Ахмат Кадыров

«Присвоить международному аэропорту Грозный (Северный) имя А. А. Кадырова», — говорится в указе.

Документ вступает в силу со дня подписания. Ахмату Кадырову 23 августа 2021 года исполнилось бы 70 лет.