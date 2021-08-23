Москва, 23 августа, 2021, 09:46 — ИА Регнум. В Москве за январь-июль 2021 года по программе реновации в квартиры в новых домах переехали более 13 тысяч человек. В планах на 2021 год — начать переселение 30 тысяч человек, сообщили в Стройкомплексе.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Есть у реновации начало, нет у реновации конца

По словам заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрея Бочкарёва, предложенияо новых квартирах поступили 12 тысячам жителей 80 домов.

Начали переселение жители 21 дома, а в Западном — 16 домов и в Южном административных округах — 11. С начала 2021 года завершили переселение жители 24 домов.

Как сообщало ИА REGNUM, в Москве для участников программы реновации предоставят скидку при покупке парковочного места.

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